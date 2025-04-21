Петербурженка в домашних тапочках прокатилась на автобусной панели

В Санкт-Петербурге произошел инцидент с участием пассажирки автобуса маршрута № 66, которая прокатилась на панели транспортного средства.

Как сообщили в пресс-службе транспортной компании ООО «Вест-Сервис», 20 апреля около 16:20 женщина, предположительно находившаяся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, устроила нестандартную поездку, забравшись на приборную панель городского автобуса При этом, как отмечается, женщина была обута в домашние тапочки.

До этого момента пассажирка стояла у передней двери, облокотившись на панель. Однако, впоследствии она забралась на приборную панель автобуса.

Водитель транспортного средства, руководствуясь регламентом и инструкциями, принял решение остановить автобус и потребовать от пассажирки покинуть салон, предупредив о вызове правоохранительных органов. Без применения силы, и не допуская некорректного обращения, водитель обеспечил безопасность пассажиров.

После требования водителя женщина спустилась с приборной панели, вернулась на место среди остальных пассажиров и покинула автобус на остановке у станции метро «Нарвская».