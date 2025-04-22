Вслед за кофе в России вырастут цены на чай

Рынок чая ожидает значительный рост цен к концу 2025 года — по оценкам экспертов, стоимость традиционных сортов (китайского зеленого и индийского черного) может увеличиться на 20-30%. Ирина Бабина, бренд-директор кофейной компании LAST WISH, раскрыла ключевые факторы, влияющие на текущую ситуацию на чайном рынке, и пояснила взаимосвязь между подорожанием кофе и чая.

В беседе с «Газетой.Ru» она объяснила, что основной причиной роста цен на чай стал значительный дефицит производства, вызванный неблагоприятными погодными условиями, которые повредили урожай.

Эксперт привела в пример Индию — один из главных мировых центров чайных плантаций, где только за январь-февраль текущего года закупочные цены на чай в рупиях выросли на 10% по сравнению с показателями конца декабря 2024 года.

Бренд-директор также процитировала генерального секретаря Ассоциации чая Индии Прабира Бхаттачарджи, который заявил, что из-за климатического коллапса в аграрном секторе в 2025 году рынок, вероятно, недополучит около 120 миллионов килограммов чайного листа.

Эксперт отметила, что дополнительное давление на себестоимость экспорта оказывает значительное ослабление индийской рупии, которая с начала года потеряла более 10% своей стоимости по отношению к доллару.

Бабина добавила, что после 40% подорожания кофе в 2024-2025 годах часть потребителей, стремясь сэкономить, перешла на чай среднего ценового сегмента, что вызвало рост спроса и последующее повышение цен. Также эксперт пояснила, что трейдеры, прогнозируя увеличение спроса на чай из-за роста цен на кофе, начали активно скупать чайные фьючерсы, тем самым искусственно завышая стоимость.

Кроме того, она отметила, что такие компании, как Unilever и Tata Consumer Products, уже начали пересматривать свою ценовую политику, уравнивая цены и позиционируя чай как премиальный продукт или качественную альтернативу кофеину.

Эксперт предположила, что для потребителей это обернется подорожанием брендированного чая в рознице на 25-35% к концу 2025 года, особенно в сегментах органического чая и single-origin.