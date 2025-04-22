Депутат Пилипенко заявила, что квоты платных мест повысят уровень образования

С 1 сентября 2026 года в российских вузах введут квоты на платное обучение, размер которых установит правительство. Соответствующий законопроект сейчас рассматривается в Госдуме.

Как сообщила изданию «360.ru» Ольга Пилипенко, член комитета по науке и высшему образованию, документ уже одобрен в первом чтении. В настоящее время в него вносятся поправки, а повторное рассмотрение запланировано на период после майских праздников.

Пилипенко подчеркнула, что вводимые ограничения на платные места затронут исключительно специальности, не являющиеся критически важными для экономики страны и не входящие в перечень приоритетных направлений подготовки кадров.

Депутат пояснила, что суть рассматриваемого Госдумой законопроекта заключается в установлении правительственного контроля не только за количеством бюджетных мест, ежегодно выделяемых в ходе приемной кампании, но и за численностью платных мест.

Пилипенко отметила, что в настоящее время отдельные частные вузы осуществляют набор студентов на платной основе, не располагая необходимым преподавательским составом и действуя без соответствующей государственной аккредитации. Это приводит к тому, что выпускники получают дипломы, не имеющие реальной ценности.

Депутат выразила серьезную озабоченность тем, что такие выпускники выходят на рынок труда с дипломами о высшем образовании, совершенно не соответствуя предъявляемым профессиональным требованиям. По ее словам, основная цель законопроекта заключается в повышении ответственности вузов и улучшении качества высшего образования.

Пилипенко добавила, что введение квот на платный прием побудит абитуриентов более осознанно выбирать востребованные направления подготовки, такие как медицинские и педагогические специальности, а также инженерные факультеты. Она обратила внимание, что количество бюджетных мест по этим приоритетным направлениям уже было увеличено.