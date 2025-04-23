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Криминал

Суд Петербурга заочно приговорил виновного в убийстве Игоря Талькова

Даниил Александров
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Фото: Baltphoto

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Валерия Шляфмана. Мужчину признали виновным в убийстве певца Игоря Талькова и покушении на убийство представителя певицы Азизы Игоря Малахова в октябре 1991 года.

По данным следствия, 6 октября 1991 года во время концерта во Дворце спорта «Юбилейный» произошел конфликт между Малаховым и Тальковым с его директором Шляфманом. Причиной спора стала очередность выступлений. Малахов с пистолетом спровоцировал столкновение. Тальков и его телохранители применили к нему физическую силу и повалили на пол. Тогда Шляфман выхватил у Малахова оружие и выстрелил в него. Однако пуля попала в Талькова и смертельно ранила артиста. Певец скончался на месте, а Малахов покинул зал.

По данным специалистов из прокуратуры Петербурга, Тальков был убит из автоматического сигнально-газового пистолета Perfecta Mod FBI 8000.

Жена артиста Татьяна Талькова сообщила, что изначально пистолет был у Малахова, а Шляфман взял его лишь в конце конфликта. Она также отметила, что после убийства Шляфман не скрывал намерения уехать в Израиль.

После совершения преступления Шляфман скрылся от правосудия и в 1992 году бежал из страны, обосновавшись в Израиле. Долгое время он находился в международном розыске, а в январе 2022 года Петроградский суд Санкт-Петербурга заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

На начальном этапе расследования Шляфман давал ложные показания, утверждая, что выстрел произвел Малахов, склонял свидетелей к аналогичным показаниям, а также спрятал револьвер в бачке унитаза в гримерке Талькова. Его вина была подтверждена следственными экспериментами и заключениями экспертиз. Об этом сообщили в Объединенной службе судов Петербурга.

С учетом позиции государственного обвинения, суд назначил Шляфману 13 лет лишения свободы.

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