При задержании в России Шляфман получит право на отмену заочного приговора

Заочный приговор Валерию Шляфману по делу об убийстве Игоря Талькова может быть пересмотрен, если его задержат в России. У обвиняемого появится право на повторное рассмотрение дела.

Если осужденный окажется в России и обратится с ходатайством, заочный приговор отменят и дело рассмотрят повторно с его участием. Такой порядок предусмотрен законом, рассказали в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

Осужденный вправе подать ходатайство об отмене заочного решения в кассационном порядке. В этом случае уголовное дело направят на новое рассмотрение. При этом судья исключила применение сроков давности, учитывая тяжесть преступления.

Петроградский суд Северной столицы ранее заочно приговорил Шляфмана к 13 годам колонии общего режима. Его признали виновным в убийстве Игоря Талькова и покушении на убийство продюсера Азизы Игоря Малахова в 1991 году.

Отметим, что на заседании в апреле прокурор требовал для подсудимого 14 лет строгого режима, тогда как защита настаивала на оправдании. Адвокат Шляфмана Евгений Моргунов на оглашении приговора отсутствовал. Тем временем прокурор просил для подсудимого наказание в виде 14 лет колонии строгого режима. Однако сторона защиты настаивала на оправдании Шляфмана.

Напомним, что инцидент произошел 6 октября 1991 года во время концерта в «Юбилейном». Между охранниками Талькова и его продюсером Игорем Малаховым вспыхнула драка. По данным следствия, концертный директор Валерий Шляфман выхватил у Малахова пистолет и выстрелил в него, но промахнулся. Пуля попала в Талькова, нанеся ему смертельное ранение.