Петербуржцы начали выбирать партнеров по психотипу

Любовь с первого взгляда постепенно сменяется любовью после первого анализа. Время случайных встреч остается позади — исследование показало, что 88% женщин и 84% мужчин теперь изучают психотип возможного партнера, видя в этом залог успешных отношений.

Как сообщает «Вечерний Санкт-Петербург», почти 90% женщин убеждены: от психотипа зависит, станут ли романтические отношения гармоничным союзом или закончатся ссорами и разрывом. Мужчины тоже следуют этой тенденции — 84% считают психологическую совместимость ключевым фактором.

Материальные ценности теряют приоритет: только 20% респондентов видят в финансах и жилье основу крепкой семьи. Зато 58% женщин уверены, что перед серьезными отношениями нужно разобраться в себе — отсюда популярность психоконсультаций, тестов и саморефлексии.

Две трети девушек активно интересуются психологией: смотрят видео, проходят онлайн-тесты и обсуждают результаты с подругами. Мужчины реже углубляются в тему, но хотя бы раз обращались к психоанализу. Остальные полагаются на интуицию.

В лексиконе петербуржцев прочно закрепились понятия вроде «теории привязанности» и «эмоциональной зрелости». Более половины женщин свободно используют эти термины, среди мужчин — лишь треть.

Отдельное внимание уделяется феномену «призрачных» партнеров — когда после активного общения человек внезапно пропадает. Современные горожане редко списывают это на невоспитанность, так как видят в таком поведении психологические причины.