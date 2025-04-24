В мае Петербург удивит фестивалями, концертами и ночью в музее

Май подарит жителям и гостям Санкт-Петербурга возможность посетить ярмарку современного искусства Port Art Fair, Ночь музеев и фестиваль ледоколов. Также в Северной столице пройдут концерты Димы Билана, Mary Gu и HammAli & Navai.

На сцене Aurora Concert Hall выступит Mary Gu с акустической программой 1 мая. Артистка начинала с каверов в соцсетях, однако сегодня выпускает альбомы на крупных лейблах, а ее треки набирают миллионы прослушиваний. В программе – как новые песни, так и уже полюбившиеся хиты.

С 1 по 4 мая на набережного Лейтенанта Шмидта состоится Фестиваль ледоколов. Для посетителей будет уникальная возможность подняться на борт настоящих арктических кораблей, сообщает «Петербург2«.

Также 9 мая в Петербурге отпразднуют День Победы, который в этом году отмечает 80-летие. На Дворцовой площади состоится парад, вечернее небо озарится салютом, а по городу проедет колонна ветеранов на ретроавтомобилях.

Уже 10-11 мая у жителей и гостей Северной столицы появится возможность заглянуть на фестиваль корюшки в квартале «Брусницын». На этом месте гастрономические удовольствия сочетаются с концертами, лекциями и даже уличным театром. А ценители литературы смогут провести время на Книжном салоне у стен Эрмитажа, где писатели будут презентовать новые работы.

Город на Неве с 15 по 18 мая подарит горожанам ярмарку современного искусства Port Art Fair в Севкабель Порту. На мероприятие будет можно не только увидеть работы молодых художников, но и услышать лекции о трендах в искусстве. А после этого наступит Ночь музеев. В ночь с 17 на 18 мая культурные учреждения представят программы, посвященные 80-летию Победы.

Май — время цветов и сладостей. Именно в этом месяце фестиваль тюльпанов на Елагином острове превратит парк в разноцветное море, а на площади Островского будет доступна дегустация различных сортов мороженого.

Завершится месяц музыкальными концертами. Дима Билан представит новую концертную программу в «Ледовом» 28 мая. Дуэт HammAli & Navai покажет в Петербурге свое шоу «Арбат» 30 мая.