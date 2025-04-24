В ОЭЗ «Новоорловская» создадут новую зону отдыха за 21 млн рублей

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Новоорловская» появится новое пространство для отдыха. Завершить работы планируют к середине сентября 2025 года.

По данным портала госзакупок, на благоустройство объекта выделят 21,3 миллиона рублей. В настоящее время идет поиск компании-подрядчика, который завершится 7 мая.

Проект будет реализован в два этапа. Рабочие начнут с посадки деревьев, кустарников и других растений, а также устройство газонов, продлится с момента заключения договора до 18 июня. Второй этап завершится 15 сентября. В рамках проекта необходимо будет создать спортивную площадку для игры в баскетбол и волейбол, обустроить зону для спокойного отдыха и установить малые архитектурные формы.

Согласно техническому заданию, на территории появятся ели, можжевельники, сосны, гортензии, хосты, лапчатки и ивы. Проект предусматривает установку трех шезлонгов, скамьи-кольца и мусорных баков в едином стиле. Перед началом работ подрядчик должен согласовать проект с АО ОЭЗ «Санкт-Петербург», сообщает «Деловой квартал — Санкт-Петербург».

Ранее вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков подчеркнул, что резиденты ОЭЗ в 2024 году инвестировали свыше 21 миллиарда рублей, а выручка предприятий составила почти 93 миллиарда рублей, пополнив бюджет города на 13 миллиардов рублей.