Комтранс получил награду за приложение «Подорожник»

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга получил награду «Проект года» от издания «Деловой Петербург» за мобильное приложение «Подорожник».

Это приложение, заменившее физические проездные, позволяет приобретать билеты различных типов для метро и наземного транспорта, отслеживать историю поездок и планировать маршруты, сообщает пресс-служба Смольного. Его популярность подтверждается более чем 358 тысячами поездок, совершенных в первом квартале 2025 года, из которых 308 тысяч — с использованием единого билета.

По словам вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова, главное преимущество виртуального проездного — отсутствие необходимости обращаться в кассу или активировать билет после его покупки онлайн.

Глава Комитета по транспорту Валентн Енокаев ранее отмечал, что виртуальный «Подорожник» сделает оплату проезда проще для 5 миллионов пассажиров, которые ежедневно пользуются общественным транспортом в Санкт-Петербурге.

Одно из ключевых преимуществ виртуального проездного билета, по мнению главы комитета, заключается в том, что пассажирам не нужно обращаться в кассу или активировать билет после его пополнения через Интернет.

Заместитель председателя Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков подчеркнул активное развитие цифровых сервисов для повышения удобства пассажиров, отметив, что Санкт-Петербург, как вторая столица России, обязан соответствовать высокому уровню развития цифровых технологий. Он выразил уверенность в продолжении совершенствования общественного транспорта и благодарность за полученную награду, назвав ее важным стимулом для дальнейшей работы.

Премия «Проект года» ежегодно отмечает лучшие проекты в бизнесе и госуправлении, оказавшие значительное влияние на жизнь Северной столицы.