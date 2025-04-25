Контролеры выявили только 4% безбилетников в транспорте с начала 2025 года

При проверке пассажиров общественного транспорта в первом квартале 2025 года было выявлено всего 4,02% безбилетников.

Контролеры «Горэлектротранса» Санкт-Петербурга провели масштабную проверку оплаты проезда, охватив более чем 5 млн пассажиров трамваев и троллейбусов (2,6 и 2,4 млн соответственно).

В ходе 282 тысяч проверок было выявлено 4,02% безбилетников, включая несовершеннолетних, сообщает пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Необычный подход к работе контролеров заключается в использовании яркой символики: на их сигнальных жилетах нанесена надпись «Дневной дозор». Это отсылка на известный фильм режиссера Тимура Бекмамбетова, призванная создать позитивный образ и настроить пассажиров на доброжелательное общение. Такая стратегия направлена на снижение конфликтности и создание атмосферы сотрудничества, а не противостояния, отметили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Напомним, в 2022 году, Валентин Енокаев, тогда еще врио главы Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, сообщил, что примерно у 7% пассажиров наблюдаются проблемы с проездными документами. Из них 6,5% — это люди, которые имеют проездной, но не прикладывают его к валидатору, и 0,5% — те, кто не оплатил проезд.

По данным на конец 2023 года, которые предоставил Енокаев, количество безбилетных пассажиров составило примерно 7%.