Поляков связал инцидент в метро с необходимостью обновлять подвижной состав

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков связал инцидент на Фрунзенской линии метро, произошедший 25 апреля, с необходимостью срочного обновления подвижного состава.

По его словам, остановка поезда между станциями «Фрунзенская» и «Московские ворота» из-за технической неисправности вагона 1984 года выпуска.

Несмотря на регулярный мониторинг и плановый ремонт, полностью исключить подобные происшествия на старом оборудовании невозможно, подчеркнул он в своем Telegram-канале. Поляков подчеркнул, что лично контролировал ситуацию, обеспечивая оперативное прибытие медиков, спасателей МЧС и аварийных служб метрополитена, а также вспомогательного поезда.

Инцидент, по мнению вице-губернатора, служит убедительным аргументом в пользу масштабной модернизации всего парка вагонов петербургского метро. До конца года на красной линии будут курсировать только современные поезда «Балтиец», а в 2025 году ожидается поставка первого такого состава и на синюю линию.

Отметим, что Санкт-Петербург планирует обновить половину своего парка вагонов метрополитена — 950 единиц к концу 2031 года. Как ранее заявил председатель городского комитета по транспорту Валентин Енокаев, это плановое мероприятие, обусловленное 40-летним сроком эксплуатации подвижного состава. График замены вагонов уже утвержден.