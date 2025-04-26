Хореограф Сигалова не против использования ИИ в творчестве

Заслуженная артистка России Алла Сигалова, известный хореограф и режиссер, позитивно оценивает использование искусственного интеллекта (ИИ) в искусстве.

В интервью ТАСС она подчеркнула, что уже имела опыт работы с ИИ в своих постановках, хотя и на начальном этапе. Сигалова убеждена, что сочетание творческого потенциала человека и возможностей искусственного интеллекта открывает перед искусством невероятные перспективы.

По мнению Сигаловой, эффективность применения ИИ в значительной степени зависит от художественного вкуса и опыта специалистов, которые используют эти технологии. Она отмечает, что удачное сочетание человеческого таланта и возможностей ИИ приводит к впечатляющим результатам.

Сигалова считает, что стремительное развитие науки и технологий должно активно интегрироваться в художественную жизнь, открывая новые возможности для творчества.