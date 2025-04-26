Боярского заменили в спектаклях с его участием в театре имени Ленсовета

Из-за проблем со здоровьем Михаил Боярский пропустит запланированные на воскресенье спектакли в Театре имени Ленсовета.

Недавно выписанный из больницы после ушиба, полученного на сцене, артист не сможет принять участие в представлениях.

Театр имени Ленсовета в своем Telegram-канале объявил о замене спектакля «В этом милом старом доме» на «Без вины виноватые» на обе запланированные постановки — в 13:00 и 18:00. Ранее Боярский уже пропускал спектакль «Ромео и Джульетта», где его голос был заменен записью. Состояние здоровья артиста, хотя и не вызывало серьезных опасений, по-прежнему не позволяет ему выходить на сцену.

Боярский, приглашенный артист Театра имени Ленсовета, задействован в трех спектаклях: «В этом милом старом доме», «Ромео и Джульетта» и «Театральный роман». Пока неизвестно, повлияет ли текущее состояние здоровья на его участие в спектакле «Театральный роман», запланированном на 29 апреля. Театр приносит извинения зрителям за вынужденную замену спектаклей и обещает возвращение актера на сцену после полного восстановления.