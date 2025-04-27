Волков сыграл первый матч за «Зенит-2» после травмы

ФК «Зенит-2» выпустил защитника Сергея Вoлкова в стартовом составе на матч Второй лиги против «Енисея-2». Для футболиста это первый выход на поле после серьезной травмы, которую он получил в сентябре 2024 года.

О включении защитника Сергея Вoлкова в стартовый состав сине‑бело‑голубых на матч Второй лиги против красноярского «Енисея‑2» сообщили пресс-служба «Зенита-2».

Отметим, что в сентябре 2024 года Вoлков получил разрыв передней крестообразной связки колена и перенес операцию. В марте футболист с огрaничениями начал тренироваться в общей группе «Зенита».

Встреча в составе второй команды петербургского клуба стала для него первым матчем после восстановления. В текущем сезоне Вoлков выходил на поле в составе команды из Санкт-Петербурга шесть раз.

Отметим, что встреча команд закончилась вничью. На 87-й минуте полузащитник Матвей Иванoв обыграл защитников и отправил мяч в сетку ворот «Енисея-2». Однако красноярцы не сдались — на последней минуте нападающий Даниил Вальков с углового сравнял счет, лишив «Зенит-2» победы и принеся команде первые потерянные очки в сезоне.