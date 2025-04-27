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Криминал

В Петербурге суд арестовал двух грабителей до июня

Даниил Александров
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Фото: Baltphoto

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал двух подозреваемых в хищении имущества. Общая сумма ущерба составила 12,6 тысячи рублей.

По версии следствия, в ночь на 22 апреля 2025 года обвиняемые, действуя по предварительному сговору, проникли в комнату коммунальной квартиры на Заводском проспекте. Они избили спящего потерпевшего, после чего похитили его смарт-часы и деньги на общую сумму 12,6 тысячи рублей.

Потерпевший находился в своей комнате, когда злоумышленники выломали дверь. Один из них угрожал ему ножом, а другой нанес несколько ударов. Кроме того, обвиняемые заявили, что им ничего не будет из-за имеющихся связей. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Один из обвиняемых утверждает, что потерпевший оскорблял русских и желал им смерти, что спровоцировало конфликт. Он также отрицает предварительный сговор, заявляя, что часы нашел под ванной. Его сообщник признал нанесение ударов, но отрицал кражу, объяснив свои действия реакцией на оскорбления.

Фигуранты выступили против заключения под стражу. Однако суд установил срок меры пресечения до 23 июня.

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