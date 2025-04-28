Колесов рассказал петербуржцам о возвращении теплой погоды после выходных

После очень холодных выходных в Санкт-Петербург приходит тепло вместе с циклонами.

В понедельник и вторник дневная температура достигнет +10…+12 градусов. Об этом сообщил Начальник Гидрометцентра Северной столицы Александр Колесов.

Однако синоптик предупредил, что циклоны принесут с собой обильные дoжди. Хотя осадки будут периодически прекращаться, уже к середине недели столбики термометров опустятся до отметки в +10 градусов, а в отдельные дни не исключено даже выпадение снега.

В своем Telegram-канале Колесов рассказал, что в конце апреля температура в Петербурге обычно составляет около +8 градусов, медленно повышаясь на несколько десятых градуса в день. Однако устойчивого перехода через этот рубеж пока не наблюдается.

Синоптик ожидает кратковременные потепления. Так, 2 мая воздух может прогреться до +15 градусов, но теплая погода будет сопровождаться осадками. Вслед за этим последует новое плавное похолодание.