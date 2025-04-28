Приказ Минпросвещения установил максимальную нагрузку на педагогов

Министерство просвещения России установило предельно допустимую учебную нагрузку для педагогов. В ведомстве решили, что учителя должны проводить не больше 5–6 уроков в день.

Министр просвещения России Сергей Кравцов на заседании Совета законодателей отметил, что средняя нагрузка учителя не должна превышать 1,4 ставки. Он отметил, что новый приказ министерства устанавливает норму рабочего время педагогов, чтобы их ежедневная нагрузка составляла не больше пяти-шести уроков.

Также необходимы типовые регламенты работы школ, включая рекомендованные штатные расписания. По словам Кравцова, на данный момент документы носят рекомендательный характер, но в перспективе могут быть закреплены законодательно.

Министр подчеркнул необходимость дальнейшей проработки этого вопроса, в том числе внесения соответствующих изменений в закон.