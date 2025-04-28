СК устанавливает причины стрельбы по школьнику в Выборгском районе

Следователи выясняют обстоятельства стрельбы по 12-летнему школьнику на Большой Озерной улице.

Сотрудники следственного отдела Выборгского района Северной столицы организовали доследственную проверку из-за стрельбы по 12-летнему подростку.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 27 апреля на улице Большая Озерная. Мужчина решил выстрелить из пневматического оружия в лицо потерпевшему.

В результате у пострадавшего школьника обнаружили травму правой скуловой области. После получения повреждений ребенок вместе с родителями обратился за медицинской помощью. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего инцидента. Также правоохранители изучают причины и условия, способствовавшие совершению правонарушения.