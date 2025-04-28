Силуанов рекомендует произведения Гоголя и Чехова для изучения финансов

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов рекомендовал обратиться к русской классической литературе тем, кто хочет разобраться в финансовых вопросах.

Силуанов посоветовал россиянам прочитать несколько книг из российской классики. В список вошли произведения Николая Гоголя – «Ревизор» и «Мертвые души», а также «Вишневый сад» Антона Чехова. По мнению министра, эти книги помогают лучше понять экономические и социальные аспекты финансовой системы.

Министр финансов признался, что из-за работы у него не всегда находится время для специализированной финансовой литературы. Однако в разговоре с РИА Новости он отметил, что глубокое понимание экономических вопросов можно почерпнуть из произведений русской классики.

Отвечая на вопрос о любимой книге о финансах, Силуанов упомянул «Ревизор», «Мертвые души» и «Вишневый сад».

Отметим, что Антон Силуанов с декабря 2011 года занимает кресло министра финансов Российской Федерации.