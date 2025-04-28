Смерть Паши Техника возглавила рейтинг тревог россиян в 2025 году

Смерть репера Паши Техника вошла в топ-10 главных тревожностей россиян в начале 2025 года.

Специалисты попытались выяснить, что больше всего беспокоило людей. Соответствующие результаты зафиксированы в исследовании «Национальный индекс тревожностей. КРОС»

Авторы исследования попытались выяснить, что больше всего беспокоит людей. Авторы не только определяют наиболее актуальные тревоги (Суммарный индекс), но и анализируют уровень их приживаемости в обществе, то есть длительность и глубину обсуждения. Это позволяет выявить «серую зону» скрытых опасений через Индекс приживаемости.

Специалисты отмечают, что смерть репера вызвала необычайно высокий общественный резонанс, что свидетельствует о выходе фигуры музыканта за пределы андеграундной сцены. По их мнению, свою роль сыграла внезапная госпитализация в Таиланде и последовавшая за ней смерть артиста стала предметом активного обсуждения в медиа и социальных сетях.

Стоит отметить, что в топ-3 рейтинга по Индексу приживаемости впервые попали «преследования» инфоцыган. Также в тройку вошли планы Государственной думы по ограничению рекламы тарологов и других специалистов, предоставляющих эзотерические услуги.