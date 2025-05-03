Петербуржцу предъявили обвинение в покушении на убийство супруги

В Калининском районе Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил семейный конфликт в своей квартире на улице Руставели, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

В ходе него он произвел не менее четырех выстрелов из охотничьего ружья в сторону супруги.

Женщине удалось избежать попадания пуль, укрывшись в другой комнате. Пули повредили стены квартиры. Следствие располагает достаточными доказательствами для предъявления обвинения. Мужчине вменяется покушение на убийство.

В ближайшее время следователь направит в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.