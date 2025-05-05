Три пассажира Hyundai погибли в столкновении с припаркованным грузовиком

Три пассажира легковушки погибли в ДТП с грузовиком на проспекте Большевиков. Еще одна пассажирка госпитализирована в крайне тяжелом состоянии.

Инцидент произошел около двух часов ночи 5 мая у дома на проспекте Большевиков. Согласно предварительным данным, 54-летний водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и врезался в грузовик MAN. В момент ДТП фура без водителя была припаркована у правого края дороги.

В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля, его 47-летний пассажир и одна неустановленная женщина

Кроме того, в салоне Hyundai находилась еще одна пассажирка, личность которой не установлена. Медики госпитализировали пострадавшую в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Росси по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

На данный момент правоохранители организовали проверку обстоятельств произошедшей аварии.