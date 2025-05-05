В Петербурге бум на покупки онлайн готовых домиков и бань — Авито

Эксперты Авито рассказали, что в этому году ценители дачного отдыха и загородной жизни чаще, чем в прошлом, выбирают для покупки готовые постройки. Это относится не только непосредственно к домам, но также к баням, беседкам, разного рода навесам и так далее.

Выросли продажи и товаров строительного и ремонтного назначения. Например, на 46% чаще пользователи платформы покупали онлайн сыпучие стройматериалы, включая цемент, песок и другие. На 16% чаще приобретались сваи и на 6% — строительные инструменты.

Что касается построек, то все чаще выбор дачников падает на готовые. В первом квартале 2025 года продажи готовых веранд, беседок, колодцев и навесов выросло в три раза. Растет интерес к покупке бань, теплиц, хозблоков, также срубов и готовых домов. В списке построек, которые все чаще петербуржцы предпочитают не возводить сами, а установить готовый вариант — гаражи. При этом средняя цена беседки составила в этом году 59 тысяч рублей, колодец в среднем обходится в 16 тысяч, а навес — в 25. Гараж в среднем приобретается за 92 тысячи рублей.

«Одним из главных трендов на рынке товаров для стройки и ремонта, который мы сейчас наблюдаем, является рост онлайн-продаж. Онлайн-торговля предлагает покупателям высокую степень прозрачности и широкий выбор», — прокомментировал Андрей Колпаков, руководитель направления «Стройка и ремонт» на Авито.

Он добавил, заметен также тренд на покупку обогревателей взамен каминов и печей — мода на последние, похоже, отходит, за год эти позиции на платформе потеряли 10% продаж.