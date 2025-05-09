Трое пожилых петербуржцев отдали мошенникам почти 4 млн рублей

За два дня в Санкт-Петербурге три пенсионера лишились почти 4 миллиона рублей, поверив телефонным мошенникам.

Днем 8 мая в полицию обратилась 69-летняя жительница Кировского района. Пенсионерка с улицы Козлова рассказала правоохранителям о том, что утром 7 мая ей позвонил фальшивый сотрудник Росфинмониторинга.

Злоумышленник убедил жертву перевести около миллиона рублей на «безопасный» счет через банкоматы, пообещав в обмен не привлекать ее к уголовной ответственности.

После поступившего заявления правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

В тот же день полицейские получили обращение от 90-летнего жителя Дачный проспекта. Она рассказала, что 7 мая ей позвонили мошенники. Звонившие представились сотрудниками ФСБ и сообщили о якобы произошедшей утечке ее личных данных. Они убедили пенсионерку, что для защиты своих денежных средств она должна передать их курьеру.

Как стало известно Gazeta.SPb, пожилая женщина поверила мошенникам и в 17:30 у своего дома отдала 1,8 миллиона рублей неизвестному мужчине 25-30 лет в белом джемпере и темных брюках.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Также на уловку аферистов попалась 90-летнияя пенсионерка с улицы Софьи Ковалевской. Женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что 6 мая она получила звонок с неизвестного номера.

Звонивший выдавал себя за сотрудника полиции и сообщил жертве о том, что ее сбережения необходимо проверить на подлинность. После чего пенсионерка передала неизвестному мужчине 1,1 миллиона рублей у парадной своего дома.

После поступившего заявления было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

На следующий день по подозрению в совершении данного преступления правоохранители задержали безработного 30-летнего жителя Северной столицы.