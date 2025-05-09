Полицейский-кавалерист сделал предложение на День Победы в Петербурге

Во время празднования Дня Победы в центре Санкт-Петербурга полицейский-кавалерист сделал предложение своей возлюбленной.

На Исаакиевской площади 32-летний инспектор кавалерийского взвода Специального полка полиции ГУ МВД России сделал предложение своей возлюбленной, которая проходит службу в том же подразделении.

Полицейский выбрал для важного момента разгар праздничных мероприятий. Опустившись на одно колено перед 25-летней коллегой, он попросил ее стать его женой. Девушка не раздумывая ответила «да», вызвав бурю эмоций у окружающих.

Свидетелями события стали не только сослуживцы пары, но и сотни горожан, собравшихся на празднование. Ответ невесты сопровождался громким «Ура!» от коллег и одобрительными возгласами из толпы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отметим, что молодые люди познакомились в 2022 году, когда девушка поступила на службу в кавалерийский взвод. Симпатия между ними возникла сразу, а со временем переросла в серьезные отношения.