Бастрыкин взял на контроль дело о нападении мигранта в Петербурге

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил отчет о расследовании дела о нападении мигранта в Петербурге.

В социальных сетях появилась информация о конфликте, который произошел 4 мая. В общественном транспорте житель одного из государств Средней Азии оскорблял людей по национальному признаку и напал на пожилого мужчину.

После происшествия следователи возбудили уголовное дело. Однако прокурор Невского района отменил постановление о возбуждении дела. Это решение сейчас обжалуется перед заместителем прокурора Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

По указанию Александра Бастрыкина уголовное дело было возбуждено повторно по статье о хулиганстве. Глава Следственного комитета также поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову доложить о причинах первоначального отказа в возбуждении дела.

Контроль за исполнением поручения осуществляет центральный аппарат ведомства.