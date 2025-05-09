Станции метро Петербурга возвращаются к штатному режиму работы

К 16:30 по московскому времени станции метро Санкт-Петербурга начали вновь открываться для пассажиров. Ранее пять их закрыли в связи праздничными мероприятиями.

Первой в 15:34 возобновила работу в станция «Маяковская». Теперь для пассажиров открыт вход и выход станции. Вслед за ней в 16:19 открылся вход с ограничениями на станцию «Гостиный двор». Через пять минут, в 16:24, начал работу вестибюль 1 станции «Невский проспект» или выход на Михайловскую улицу.

На станции «площадь Восстания» к 15:34 сняли временные ограничения на вход через вестибюль 1 или выход на улицу Восстания. К 16:30 станция «Гостиный двор» полностью вернулась к стандартному режиму работы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Отметим, что ранее в Петербурге были введены временные ограничения работы пяти станций метрополитена в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных юбилею Победы.