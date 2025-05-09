Блокадница произвела полуденный выстрел со стен Петропавловской крепости

Ровно в полдень 9 мая с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости раздался праздничный залп, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Право произвести исторический выстрел было доверено ветерану войны, жительнице блокадного Ленинграда Марианне Курилович.

По ее словам, в каждом звуке выстрела заключены память, боль и гордость. Это не просто салют, а отголосок подвига тех, кто выстоял.

Участники церемонии подчеркнули, что именно такие люди, как Марианна Яковлевна, наполняют памятные события настоящим смыслом, связывая личные истории с общей историей страны.

Отметим, что на данный момент женщине 99 лет. Во время блокады Ленинграда, ей было 15. В те годы она трудилась в госпитале и выносила раненых с поля боя. За свой подвиг была удостоена ордена Отечественной войны II степени, а также медалей «За оборону Ленинграда» и «За Победу над Германией».

После войны больше 40 лет женщина работала главным музыкальным редактором на Ленинградском телевидении, а затем 15 лет занимала аналогичную должность на радио.