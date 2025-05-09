Ночное небо Петербурга озарят лучи блокадных прожекторов

Вечером 9 мая Жители и гости Санкт-Петербурга смогут увидеть знаменитые «Лучи Победы».

В 21:50 над Монументом героическим защитникам Ленинграда на площади Победы вспыхнут знаменитые «Лучи Победы». Два скрещенных световых столба будут видны до четырех часов утра 10 мая.

Прожекторы с высоток Московского проспекта воссоздают исторические лучи, которые во время блокады использовались для защиты города от вражеских бомбардировщиков. Создавая световое поле протяженностью 20-30 километров, они помогали советским истребителям и зенитчикам отражать атаки врага.

Световая система на крышах высотных зданий была установлена 15 лет назад, а к 80-летию Победы получила масштабную модернизацию. Рабочие заменили устаревшие ксеноновые лампы на современные лазерные дистанционные светодиодные прожекторы с узконаправленной оптикой.

В честь юбилея Победы традиционные факелы на Ростральных колоннах горели с 9:00 до 12:00, а вечером их огни снова вспыхнули в 19:00. Огни будут освещать набережную до 23:00, в том числе во время праздничного салюта, отметили в пресс-службе Смольного.

Представители администрации подчеркнули, что огни Ростральных колонн и «Лучи Победы» являются неотъемлемой частью торжеств, посвященных памятным датам Великой Отечественной войны и подвигу Города-Героя Ленинграда.