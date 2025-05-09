Павел Дуров рассказал о боевом пути своего деда-фронтовика

В День Победы российский предприниматель в сфере IT, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram Павел Дуров поделился историей военных подвигов своего деда.

Он сообщил, что 90 лет назад его дед Семен Туляков был призван на военную службу, в ходе которой участвовал сначала в Зимней, а затем и в Великой Отечественной войне.

В своем Telegram-канале Дуров отметил, что его дед служил командиром взвода в звании лейтенанта. Предприниматель добавил, что двадцать лет назад сам получил аналогичное звание на военной кафедре СПбГУ, однако его собственные заслуги несопоставимы с подвигом предка.

Особое внимание основатель Telegram уделил боевым наградам своего деда. По его словам, Семен Туляков был удостоен медалей «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией», а также получил ордена Отечественной войны I и II степени и орден «Красная Звезда».