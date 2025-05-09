В Петербурге провели акцию Бессмертная флотилия» для ветеранов ВМФ и ВОВ

В Санкт-Петербурге четыре судна с ветеранами Великой Отечественной войны и Военно-морского флота проплыли по городским каналам под флагами Победы.

Днем 9 мая в Петербурге состоялась традиционная патриотическая акция «Бессмертная флотилия». Мероприятие было организовано для ветеранов Великой Отечественной войны и Военно-морского флота.

Четыре празднично украшенных судна прошли по водным артериям Северной столицы под флагами Победы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе Министерства обороны России.

По словам представителей министерства, морская колонна стартовала от Мытнинской набережной, проследовала по Кронверкскому проливу, Фонтанке, Крюкову каналу, Мойке и Неве. Движение судов возглавил заместитель главнокомандующего ВМФ контр-адмирал Владислав Павлов.

На Аничковом мосту маршрут «Бессмертной флотилии» пересекся с шествием «Бессмертного полка». Именно там участники акций обменялись приветствиями. Завершилась церемония у Петровской набережной возле крейсера «Аврора».

Ветеранов провожал оркестр Балтийского флота, а по возвращении встречали музыканты Военно-морского политехнического института, добавили в министерстве.