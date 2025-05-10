В субботу петербуржцы не могут проехать по Литейному и Дворцовому мостам

Около полудня 10 мая на территории Санкт-Петербурге перекрыли Литейный, Дворцовый мосты. Данные ограничения могут быть связаны с визитом президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

По данным сервиса «Яндеккс.Карты», утром 10 мая в Петербурге оказались перекрыты Литейный и Дворцовый мосты. Ограничения на движение транспорта начались примерно в 11 часов по московскому времени.

Из-за перекрытий на подъездах к мостам образовались заторы. Так, длина пробки на Дворцовом проезде достигла 400 метров, а на Арсенальной набережной вереница машин протянулась на 261 метр. Кроме того, для водителей была закрыта Дворцовая набережная в сторону Воскресенской.

Стоит отметить, что причиной дорожных ограничений мог стать визит президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, первым пунктом программы гостя станет возложение цветов на Пискаревском мемориальном кладбище в память о жертвах блокады Ленинграда.

Также в рамках визита запланирована экскурсия по историческому зданию Смольного, включая посещение комнаты Владимира Ленина и его кабинета. Кроме того, в программе заявлены осмотр экспозиции патриотического объединения «Ленрезерв» и визит в Государственный Эрмитаж.