Президент Венесуэлы почтил память героев Ленинграда на Пискаревском кладбище

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес почтили память погибших воинов на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге.

В рамках официального визита в Северную столицу Мадуро принял участие в церемонии возложения венков и цветов к монументу «Мать-Родина».

После церемонии лидер Венесуэлы оставил запись в Книге почетных гостей Пискаревского кладбища. Об этом сообщает РИА Новости.

Это место производит глубокое эмоциональное впечатление и напоминает о великом подвиге советского народа, подчеркнул Мадуро. По его словам, пример стойкости защитников Ленинграда учит человечество отстаивать право народов на мир и справедливое будущее.

Отметим, что Николас Мадуро прибыл в Россию по приглашению президента России Владимира Путина для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы.

Также в рамках визита гость посетит историческое здание Смольного, где осмотрит комнату и кабинет Владимира Ленина. Также в программе заявлен осмотр экспозиции патриотического объединения «Ленрезерв» и посещение Эрмитажа.