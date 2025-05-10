Рабочие закончили возведение фундамента станции метро «Фрунзенская»

В Санкт-Петербурге на станции метро «Фрунзенская» рабочие закончили бурить буронабивные сваи.
На данный момент специалисты закончили работы по устройству свайного фундамента будущего вестибюля станции. Об этом сообщает Telegram-канал «СПб Строительный».
В настоящее время на месте идет монтаж арматурного каркаса колонн и возведение стен нового здания.
Отметим, что реконструкция станции была одобрена КГИОП весной 2024 года. В рамках проекта планируется построить семиэтажное здание Единого диспетчерского центра. Первый этап работ включает не только модернизацию вестибюля и наклонного хода, но и возведение основных конструкций центра.
Напомним, что станцию закрыли 1 июня 2024 года, открыть ее планируют в июне 2027 года. Административное здание диспетчерской метрополитена будет доступно только в 2029 году.