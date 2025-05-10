На Ржевской площади в Петербурге высадили новые яблони

В Санкт-Петербурге у станции «Ржевка» высадили 25 яблонь в рамках акции «Сад памяти».

Мероприятие прошло в рамках международной акции «Сад памяти». Данное место было выбрано из-за того, что в годы войны станция была стратегическим узлом, откуда начинался сухопутный участок Дороги жизни. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района. Северной столицы.

Отметим, что международная акция проходит по поручению президента России Владимира Путина с 2020 года. В первый год ее проведения глава государства лично посадил дерево на территории Ржевского мемориала в Тверской области.

На данный момент всему миру уже высажено свыше 130 миллионов деревьев в память о героях Великой Отечественной войны.