Президент Республики Венесуэла Николас Мадуро произвел полуденный выстрел из пушки в Петропавловской крепости.

В рамках своего визита в Санкт-Петербург Николас Мадуро посетил Пискаревское мемориальное кладбище. Именно там президент возложил цветы к монументу «Мать-Родина».

После этого Мадуро отправился в Петропавловскую крепость, где с Нарышкина бастиона произвел традиционный полуденный выстрел из сигнальной пушки. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Президент Венесуэлы подчеркнул глубокую символику посещения Северной столицы в дни 80-летия Победы. Глава государства поблагодарил властей города за теплый прием, отметив, что такая встреча возможна только между братскими народами.

Со своей стороны, представители администрации города на Неве поблагодарили за визит делегацию из Венесуэлы, подчеркнув его важность для развития дружественных отношений между странами.

В завершение встречи стороны обменялись подарками. Представители Смольного получили от Мадуро портрет и бюст национального героя Венесуэлы Франсиско де Миранды.

В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками. Мадуро передал руководству города портрет и бюст национального героя Венесуэлы Франсиско де Миранды. В ответ президенту вручили снимок 1970 года с визитом лидера венесуэльских коммунистов Хесуса Фариа на крейсер «Аврора» и фото 1980 года, запечатлевшее олимпийскую футбольную сборную Венесуэлы у гостиницы «Спортивная».