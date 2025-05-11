По Приморскому шоссе в сторону Зеленогорска ограничат движение автобусов

В период с 12 мая по 2 июня включительно в связи с проведением дорожных работ изменяется схема движения автобусов № 211 и № 211Э, следующих из Санкт-Петербурга до Зеленогорска.

В прямом направлении (от «Черной речки» до вокзала в Зеленогорске) маршруты будут следовать до Приморского шоссе, затем через улицу Репина и Вокзальную улицу в Репино, сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок».

В ведомстве подчеркивают, что далее автобусы проследуют по Зеленогорскому шоссе с разворотом у ж/д станции Репино, и снова по Зеленогорскому шоссе до проспекта Ленина, после чего вернутся на привычный маршрут.

Также отмечается, что обратное направление (от Зеленогорска до «Черной речки») остается без изменений.

В СПб ГКУ «Организатор перевозок» просят пассажиров автобусов принять данную информацию к сведению и заранее планировать маршрут.

Кроме того, с 12 мая и до завершения дорожных работ на трамвайных путях Московского проспекта изменяется маршрут трамвая № 16 «Карбюраторный завод — улица Марата».

В организации предупреждают жителей Северной столицы, что при следовании к улице Марата трамвай идет по обычному маршруту.

В обратном направлении, от улицы Марата, трамвай следует по Свечному переулку, а затем возвращается на основной маршрут.

СПБ ГКУ «Организатор перевозок» просит жителей города учитывать изменения при планировании поездок.

Ранее стало известно о скором начале дорожных работ на Приморском шоссе, из-за которых претерпят изменения два маршрута автобусов, следующих от станции метро «Черная речка» до Зеленогорска.