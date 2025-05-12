В честь юбилея ФК «Зенит» в Петербурге выпустят лимитированные «Подорожники»

В Санкт-Петербурге к 100-летию футбольного клуба «Зенит» выпустили лимитированную серию транспортных карт «Подорожник». В продажу поступит 100 тысяч экземпляров, оформленных в честь юбилея.

Половина тиража (50 тысяч карт) выполнена в фирменном стиле, разработанном специально к этой дате и украшена юбилейным шевроном «Зенита», пишет пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга. На другой половине карт изображен талисман клуба — сине-бело-голубой лев. Это уже четвертый выпуск карт с уникальным дизайном в текущем году.

Приобрести юбилейный «Подорожник» можно будет с 15 мая в кассах петербургского метрополитена и в точках продаж проездных билетов.

Как отметил директор ГКУ «Организатор перевозок» Денис Усанов, футбольный клуб «Зенит» стал важной частью городской культуры и символом силы. По данным исследований, клуб входит в число самых популярных в Европе и лидирует по числу болельщиков на постсоветском пространстве, насчитывая миллионы фанатов по всей России. Выпуск памятных карт станет отличным сувениром для многочисленных поклонников клуба и гостей города.

Напомним, ранее честь юбилея «Зенита» на синюю ветку метро вышел тематический поезд. В его запуске принимали участие вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков и глава Комитета по транспорту Валентин Енокаев. Они отметили важность клуба и его значимость не только для города, но и страны.