В Петербурге увеличат сумму штрафов за безбилетный проезд

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга рассматривают возможность повысить штрафы за безбилетный проезд. Новые меры коснутся, в том числе иностранных граждан.

По словам спикера ЗакСа Александра Бельского, проблема массового уклонения от оплаты проезда обострилась после транспортной реформы, когда маршрутки заменили автобусами, а количество кондукторов сократили. Он добавил, что в 2022 году количество «зайцев» составляло около 2,5 тысячи, но к 2024 году их число выросло до 14 тысяч.

В настоящее время штраф за данное нарушение составляет 500 рублей. Также правила коснутся иностранных граждан, которые составляют около половины всех нарушителей, сообщает «Петербург2».

В Смольном активно прорабатывают вопрос повышения суммы штрафных санкций. Одним из перспективных методов борьбы с «зайцами» рассматривается внедрение системы видеонаблюдения с искусственным интеллектом, способной автоматически выявлять нарушителей.

Ранее председатель Комитета по транспорту Северной столицы Валентин Енокаев отмечал, что в конце 2023 года доля безбилетных пассажиров достигала 7%.

По данным пресс-службы СПб ГУП «Пассажиравтотранс», за первый квартал 2025 года в ходе проверок пассажиров общественного транспорта было обнаружено 4,02% безбилетников, включая несовершеннолетних пассажиров.