В четверг несколько улиц Петербурга перекроют из-за ремонтных работ

Представители Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) рассказали о предстоящих изменениях в организации дорожного движения в нескольких районах Санкт-Петербурга с 15 мая.

В Выборгском районе Северной столицы с 15 мая по 23 июня будет ограничено движение по проспекту Энгельса на участке от улицы Сикейроса до дома 120 литера А из-за ремонта трамвайных путей.

Также в Московском районе 15-16 мая закроют для транспорта участок Киевской улицы у Московского проспекта, где запланирован ремонт дорожного покрытия. Автомобилистам предложат альтернативный маршрут через Смоленскую, Черниговскую, Ташкентскую и Парфеновскую улицы.

Ограничения коснутся и Пушкинский района Петербурга. С 15 мая по 31 августа там перекроют часть шоссе Подбельского и Сетевой улицы для прокладки инженерных коммуникаций. Об этом рассказали в пресс-службе ГАТИ.

В ведомстве рекомендовали автомобилистам планировать маршруты с учетом новых ограничений.