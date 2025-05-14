В Петербурге возбудили дело о покушении на актера Евгения Леонова–Гладышева

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство актера Евгения Леонова-Гладышева, которое произошло в августе 2018 года у станции метро «Парнас».

Сотрудники управления по расследованию особо важных дел по Петербургу ведут расследование уголовного дела о покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Согласно данным следствия, 16 августа 2018 года у станции метро «Парнас» был обнаружен известный актер Евгений Леонов-Гладышев. На голове пострадавшего были множественные травмы, после чего он был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

На данный момент следователи работают над установлением всех обстоятельств произошедшего инцидента.

Отметим, что актер родился 24 января 1952 года в Вильнюсе, а с 1959 года жил в Ленинграде. В 1973 году окончил актерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии.

Его кинодебют состоялся в 1972 году в фильме «Включите северное сияние». Фамилию «Гладышев» актер добавил к своему сценическому имени после выхода фильма «Фронт без флангов», чтобы избежать путаницы с народным артистом СССР Евгением Леоновым.