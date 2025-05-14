Министр культуры Любимова назвала выставку в Русском музее самой посещаемой

Выставка к 225-летию Карла Брюллова стала самой посещаемой в России за последние пять лет. За полгода ее увидели свыше 477 тысяч человек.

К 225-летию со дня рождения Карла Брюллова Государственный Русский музей представил масштабную выставку, которая стала самой популярной в России за последние пять лет. Экспозицию посетили свыше 477 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра культуры России Ольги Любимовой.

Она добавила, что в течение шести месяцев в Михайловском дворце демонстрировалось свыше 300 работ художника, включая шедевры из собраний Русского музея, Третьяковской галереи, Эрмитажа и других ведущих музеев.

По словам Любимовой, кураторам удалось собрать в одном пространстве все ключевые произведения Брюллова, включая те, которые ранее никогда не покидали хранилищ или частных коллекций. Некоторые работы были выставлены впервые.

Выставка «Великий Карл» стала самой масштабной ретроспективой художника в России. Сенсацией выставки стало полотно «Последний день Помпеи», представленное после первой за почти 200 лет комплексной научной реставрации. Кроме того, гостям музея впервые после возвращения в Россию показали картину «Христос во гробе», выполненную в редкой технике.

Министр культуры отметила, что проект установил абсолютный рекорд не только для 130-летней истории Русского музея, но и для музейной сферы всей страны.