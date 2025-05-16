Трех ранее судимых поджигателей двери квартиры на проспекте Художников задержали

В Санкт-Петербурге полиция задержала троих мужчин, подозреваемых в поджоге двери квартиры на проспекте Художников

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть 15 мая. Как стало известно Gazeta.SPb, звонивший заявил, что неизвестные облили входную дверь его квартиры горючей жидкостью и скрылись.

На место происшествия оперативно прибыли наряды полиции. Вскоре по приметам были задержаны трое мужчин, находившихся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Они были доставлены в отделение полиции.

В отношении задержанных составлены административные протоколы за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Злоумышленники были помещены в специализированное помещение для задержанных лиц. Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Установлено, что задержанные ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Один из них до этого был судим за кражу, грабеж, незаконный оборот наркотиков и другие преступления с реальным сроком лишения свободы. Второй и третий также имеют обширный список совершенных ранее преступлений.