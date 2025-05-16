ДТП на улице Козлова закончилось госпитализацией школьника

В Кировском районе Санкт-Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал несовершеннолетний велосипедист.

Как стало известно Gazeta.SPb, 15 мая около 18:00 водитель автомобиля Skoda Kodiaq, двигаясь по улице Козлова, совершил наезд на велосипедиста, который ехал во встречном направлении по проезжей части.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний. Ученик восьмого класса онлайн-школы, находящийся на домашнем обучении, получил травмы, включая сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки, параорбитальную гематому и ушиб коленного сустава.

Пострадавший помещен в палату интенсивной терапии. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Известно, что в момент аварии ребенок находился без присмотра взрослых.

Водитель автомобиля, управлявший транспортным средством, в текущем году к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался.

Проводится проверка для установления всех причин, способствовавших совершению данного ДТП. По ее результатам будет принято процессуальное решение.