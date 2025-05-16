Полиция возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП на Лиговском

В Санкт-Петербурге правоохранителями возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП, случившегося в центре города на Лиговском проспекте.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 16 мая, около половины второго ночи, водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь по Лиговскому проспекту от Прилукской улицы в сторону Расстанной улицы, проехал на красный свет и сбил пешехода на переходе.

В итоге дорожно-транспортного происшествия 40-летний мужчина, переходивший дорогу на зеленый сигнал светофора, был госпитализирован с тяжелыми травмами и впоследствии скончался в больнице.

В отношении 24-летнего водителя возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Виновник произошедшей аварии на данный момент задержан сотрудниками правоохранительных органов.