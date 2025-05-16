Ученые из России разработали программу для мотивации рабочих на предприятиях

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) разработали программу «Экон», позволяющую детально анализировать энергопотребление на промышленных предприятиях и выявлять потенциал для экономии.

По словам доцента кафедры «Экономика и управление промышленным производством» ПНИПУ Галины Тимофеевой, разработка предоставляет возможность связать энергоэффективность с ключевыми показателями эффективности (KPI) сотрудников и создать прозрачную систему мотивации, сообщает пресс-служба Пермского национального исследовательского политехнического университета.

В рамках научно-исследовательской работы на одном из пермских предприятий создается «Числовой интегральный показатель: Результативность-Инициатива-Заслуги» (ЧИП-РИЗ) для оценки персонала.

В перспективе «Экон» может быть интегрирована в систему управления производством, автоматизируя сбор данных и формируя эффективную систему мотивации, объединяющую цели разных уровней управления.

Программа представляет собой шаг к цифровизации управления ресурсами в промышленности, предлагая инструменты для точной оценки и стимулирования сотрудников к снижению затрат и развитию производства.

В условиях растущих цен на энергоносители, сырье и ужесточения экологических требований подобные решения становятся необходимыми для повышения конкурентоспособности предприятий, заключают в пресс-службе университета.