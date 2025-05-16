Волонтеры помогут искоренить женское обрезание в Эфиопии

Международная платформа «Волонтеры мира» начнет противодействие женскому обрезанию в Эфиопии. Представители организации побывали в Эфиопии, чтобы оценить масштабы женского обрезания и побеседовать с населением, включая лидеров племен, практикующих эти операции.

Как сообщает «Инфо24», во время второй поездки волонтеры планируют взаимодействовать с местными властями и лидерами племен. Параллельно они займутся социальными проектами — поддержкой образования, строительством школ и улучшением медицины.

Такой комплексный подход поможет изменить ситуацию и искоренить эту жестокую практику.