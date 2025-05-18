Топалов раскрыл причину расставания с Регионой Тодоренко

Влад Топалов рассказал о причине временного расставания с женой Региной Тодоренко. Конфликт супругов возник из-за его проблем с алкоголем.

В эфире подкаста «Про это» музыкант рассказал, что ему удалось преодолеть наркотическую зависимость, но с алкоголем ситуация оставалась сложной. Конфликт произошел после совместного распития спиртного с братом Тодоренко, когда Топалов непристойно себя вел. На следующий день он обнаружил, что супруга ушла от него.

После этого случая Тодоренко приняла решение расстаться. Как отметил Топалов, особенно его поразило спокойствие супруги во время объяснения в ресторане. Она пояснила, что не готова мириться с таким поведением, несмотря на сохранившиеся чувства. После беседы Топалов полностью отказался от алкоголя на два года.

Отметим, что телеведущая Регина Тодоренко и бывший участник группы Smash!! Влад Топалов заключили брак в 2018 году. В том же году у пары родился первенец Майкл, а в 2022 году — второй сын Мирослав.