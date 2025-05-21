Штраф за безбилетный проезд в Петербурге может вырасти втрое

Новый штраф в 1,5 тысячи рублей должен снизить количество пассажиров, уклоняющихся от оплаты проезда.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили в первом чтении законопроект об увеличении штрафа за безбилетный проезд в наземном общественном транспорте. Сумма взыскания вырастет с 500 до 1,5 тысячи рублей.

Инициатива направлена на сокращение числа нарушителей. Пресс-служба ЗакСа Северной столицы сообщила, что за три года количество выявленных случаев возросло с 3,8 тысячи в 2022 году до 14,7 тысячи в 2024 году.

Как заявлял глава Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентин Енокаев, к концу 2023 года доля пассажиров без билетов составляла порядка 7%.

По информации пресс-службы СПб ГУП «Пассажиравтотранс», в первом квартале 2025 года контролеры зафиксировали 4,02% безбилетников, включая несовершеннолетних.