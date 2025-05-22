Госдума объяснила, зачем нужны новые нормы по цифровому рублю

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что новые антиотмывочные меры при операциях с цифровым рублем усилят контроль за оборотом этой валюты. Как пояснил парламентарий, данные нормы позволят своевременно выявлять лиц, причастных к отмыванию денежных средств.

В беседе с NEWS.ru Говырин заявил, что новые нормативные положения позволят установить полноценный контроль за оборотом цифровой валюты, что даст регулятору возможность оперативно выявлять физических и юридических лиц, вовлеченных в отмывание денег и другие противоправные действия.

Он отметил, что принятый закон является технически проработанным документом, который интегрирует новую форму расчетов в действующее правовое поле, не заменяя при этом существующие финансовые инструменты.

По словам парламентария, если ранее регулирование преимущественно касалось банковских счетов, то теперь оно дополнено нормами, регулирующими цифровые счета, платежную платформу, ее пользователей и операторов.